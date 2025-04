Tropas paquistanesas mataram 54 insurgentes do Afeganistão

O Exército do Paquistão anunciou neste domingo (27) que matou 54 milicianos que tentaram cruzar a fronteira noroeste do Afeganistão.

"As forças de segurança detectaram o movimento de um grande grupo que tentava se infiltrar pela fronteira" na província de Jaiber Pakhtunkhua, no norte do país, entre sexta-feira e este domingo, segundo um comunicado do exército.