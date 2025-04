Trinidad e Tobago começa a votar para eleger primeiro-ministro

O primeiro-ministro, Stuart Young, está tentando manter o cargo que assumiu em março passado, após a renúncia do seu antecessor e companheiro de partido, Keith Rowley, que governou desde 2015 junto ao Movimento Nacional do Povo (PNM).

As pesquisas, no entanto, apontam a ex-primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar (2010-2015) do Congresso Nacional Unido (CNU), como favorita.

Os cerca de 1,1 milhão de trinitários elegíveis para votar, começaram a chegar às seções eleitorais às 6h (7h no horário de Brasília) e continuarão até às 21h (22h de segunda-feira, no horário de Brasília).

A campanha eleitoral terminou na noite de sábado com comícios dos dois principais partidos. As pesquisas estimam que o partido do ex-primeiro-ministro terá 47% dos votos, enquanto o partido do atual primeiro-ministro deverá obter pouco mais de 30%.