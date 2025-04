O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul validou nesta quinta-feira (3) —sexta-feira (4), no horário local — o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol por ter imposto brevemente, em dezembro do ano passado, uma lei marcial que mergulhou o país em uma grave crise .

Relembre o caso

Yoon declarou lei marcial de emergência no território da Coreia do Sul no dia 3 de dezembro do ano passado. O então líder do Executivo acusou a oposição do país de controlar o parlamento e simpatizar com a Coreia do Norte.