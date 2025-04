Três membros do Hamas detidos por atirar contra Israel a partir do Líbano

As autoridades libanesas prenderam três membros do grupo palestino Hamas, suspeitos de disparar foguetes contra Israel, disse uma autoridade de segurança à AFP nesta quarta-feira (16).

Apesar da trégua em vigor desde o final de novembro, que encerrou a guerra entre o Hezbollah e Israel, foguetes foram disparados do sul do Líbano contra o território israelense nos dias 22 e 28 de março.

O Hamas, um aliado do Hezbollah, assumiu a responsabilidade pelos disparos de foguetes contra Israel em diversas ocasiões a partir do Líbano durante a guerra.

Segundo a autoridade libanesa, "os serviços de inteligência do Exército libanês detiveram três membros do Hamas", dois palestinos e um libanês, nas últimas 24 horas em Beirute e no sul do Líbano.