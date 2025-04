Tiroteio em aeroporto de Toronto deixa um morto

Movimentação de viaturas policiais no acesso ao terminal onde aconteceu o tiroteio.

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (24) após ser baleado por policiais no Aeroporto Internacional de Toronto Pearson , no Canadá. O suspeito, cuja identidade não foi informada, estava em carro próximo ao Terminal 1.

Apesar da ação policial, a administração do aeroporto informou que as operações de pousos e decolagens ocorrem normalmente. Através do X, a Polícia Regional de Peel informou que se trata de um "incidente isolado e não há ameaças à segurança pública".