Tentativa de expansão da Mara Salvatrucha é desbaratada na Espanha

A polícia espanhola anunciou, nesta quarta-feira (30), a prisão no final de março de 27 pessoas dentro de uma operação para desarticular uma estrutura da violenta gangue salvadorenha Mara Salvatrucha (MS-13) que pretendia se estabelecer no país.

"Os presos, integrantes da Mara Salvatrucha ou MS-13, fariam parte em nosso território de um 'programa' (...) que pretendia se estabelecer e se expandir de forma violenta na Espanha, seguindo instruções do continente americano", indicou a Polícia Nacional em um comunicado.

Na madrugada de 27 de março, os agentes mobilizaram um dispositivo que levou às prisões em cidades como Madri, Barcelona, Tarragona e Alicante. Após passar à disposição judicial, sete pessoas foram para a prisão se somando a outras duas que já estavam em centros penitenciários, por sua suposta participação nos crimes de pertencimento à organização criminosa, homicídio, lesões ou roubo com violência.

Durante as seis buscas realizadas, os agentes apreenderam armas brancas, réplicas de armas de fogo e substâncias entorpecentes.

Os presos estavam relacionados à Mara Salvatrucha (MS-13), segundo indicou a Polícia Nacional, que foi alertada pelo FBI da presença no país de vários membros dessa violenta organização criminosa. Os agentes espanhóis também contaram com as informações da Polícia Nacional Civil de El Salvador.