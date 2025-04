Tempestades de raios deixam 69 mortos na Índia e no Nepal

Autoridades do estado de Bihar, no leste da Índia, relataram pelo menos 61 mortes causadas por tempestades de raios e trovões entre quinta e sexta-feira.

Outras oito pessoas morreram no vizinho Nepal, disseram as autoridades de gerenciamento de desastres, atribuindo as mortes a " impactos de relâmpagos ".

No ano passado, especialistas alertaram que as mudanças climáticas estavam causando um aumento alarmante de raios fatais na Índia, com quase 1,9 mil mortes anualmente no país mais populoso do mundo.