SOS Méditerranée resgata 126 migrantes na Líbia e Malta

O navio de resgate 'Ocean Viking', fretado pela SOS Méditerranée, resgatou 126 pessoas em duas operações no sábado no Mediterrâneo central, nas costas da Líbia e de Malta, anunciou a ONG sediada em Marselha neste domingo (27).

Em 2024, 2.360 pessoas que tentavam chegar à Europa desapareceram ou morreram no Mar Mediterrâneo, a grande maioria no setor central, uma das rotas de migração mais mortais do mundo, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).