Solidéu do papa Francisco será leiloado para ajudar ONG italiana

O papa Francisco, seguindo o exemplo de seus antecessores, doou um solidéu, assinado, para um leilão com fins beneficentes, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira.

Na quinta-feira, a 10 dias do encerramento do leilão, o lance alcançava 5.570 dólares (32.000 reais), segundo um correspondente da AFP.

O dinheiro arrecadado com esta venda será destinado à ONG italiana History Life Onlus, que trabalha em projetos sociais e educativos.

Além do solidéu do papa, também estão sendo leiloados objetos doados por atletas italianos, como o ex-goleiro Dino Zoff, o atacante Francesco Totti e o número um do tênis mundial, Jannik Sinner.