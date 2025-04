Sobe para 79 o número de mortos após teto de boate desabar na República Dominicana

O desastre ocorreu por volta da 00h44min local (01h44min de Brasília) no meio de um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, 69 anos, que ainda está nos escombros, de acordo com o último relatório das autoridades.

Mais de 370 equipes de emergência com 150 ambulâncias estão dedicadas aos esforços de busca. Um guindaste de construção apoiou a remoção dos blocos. Os sobreviventes foram removidos em macas e protegidos com colares cervicais.

As autoridades habilitaram bancos de sangue para receber doações. Dezenas de pessoas se aglomeravam nos arredores da discoteca, assim como no entorno de hospitais e no necrotério em busca de notícias de parentes que estavam no local.