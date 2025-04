Sobe para 221 o número de mortos em desabamento de boate dominicana

Ele relatou que 189 pessoas foram "resgatadas com vida" desde que a boate Jet Set desabou, na madrugada de terça-feira (8). O incidente aconteceu em meio ao show do popular cantor Rubby Pérez , que está entre as vítimas.

Um relatório consolidado sobre todas as vítimas será divulgado nas próximas horas. Mais de 300 socorristas trabalharam entre os escombros da boate. Um guindaste de construção auxilia na remoção dos blocos e martelos hidráulicos também são utilizados. Dois cães farejadores ajudam a detectar os corpos entre as ruínas.

As vítimas

Não há um balanço oficial do número de presentes no show. A casa tem capacidade para 700 pessoas em mesas e cerca de 1 mil de pé. O canal SIN informou que, para a noite do acidente, havia 267 reservas, algumas com até 10 integrantes.