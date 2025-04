Sobe para 16 número de mortos em tempestades nos Estados Unidos

As violentas tempestades que atingiram o centro-leste dos Estados Unidos deixaram pelo menos 16 mortos, informaram as autoridades, enquanto o serviço meteorológico nacional alertou sobre riscos "severos" de inundações repentinas nos próximos dias.

O Tennessee foi o mais atingido pelas condições climáticas extremas. As autoridades estaduais informaram que 10 pessoas morreram na parte oeste do Estado.

Duas mortes relacionadas às tempestades foram relatadas no Missouri e no e uma em Indiana , de acordo com relatos da imprensa local e das autoridades.

Um menino de cinco anos foi encontrado morto em uma casa em Little Rock, Arkansas , "em conexão com o clima severo", informou a agência estatal de gerenciamento de emergências em um comunicado.

No sábado, o NWS disse que tornados moderados a severos poderiam se formar no domingo em partes do Vale do Tennessee e do Vale do Baixo Mississippi, além de "tempestades severas".