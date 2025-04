"Sinos tocaram e tudo começou a fechar", diz brasileira que estava na Basílica de São Pedro na hora do anúncio da morte do Papa

Basílica de São Pedro é um dos templos mais importantes do cristianismo e apagou as luzes nesta segunda-feira (21) em respeito à morte do Papa.

Em uma visita de férias ao Vaticano, a brasileira Morgana Oliveira foi surpreendida na manhã desta segunda-feira (21) com a morte do papa Francisco , enquanto visitava a Basílica de São Pedro.

Em entrevista ao G1 , a mineira contou que após os sinos tocarem, o local foi esvaziado e fechado para a visitação. Os visitantes não foram informados sobre a morte do Papa durante a saída e ela só descobriu após checar as notícias pelo celular.

Localizada no Vaticano, a Basílica de São Pedro é um dos templos mais importantes do cristianismo. Com cúpula imponente projetada por Michelangelo, o local é palco das principais missas do calendário religioso, como a Missa do Natal, da Páscoa e as audiências papais em datas especiais.