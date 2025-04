Seul anuncia disparos de advertência depois que soldados norte-coreanos cruzaram a fronteira

O Exército da Coreia do Sul afirmou, nesta terça-feira (8), que suas tropas efetuaram disparos de advertência quando 10 soldados norte-coreanos cruzaram brevemente a fronteira.

As tropas foram avistadas por volta das 17 horas (5 da manhã em Brasília) na zona desmilitarizada entre os dois países, partes com muitas minas e cobertas de mato.

As tropas norte-coreanas realizaram uma série de incursões fronteiriças no ano passado, que Seul disse que provavelmente foram acidentais.

As relações entre as duas Coreias estão em um de seus piores momentos dos últimos anos.

Pyongyang testou mísseis ou fez outras provocações em datas próximas a acontecimentos importantes na Coreia do Sul.

Tecnicamente, os dois países seguem em guerra, já que o conflito de 1950-1953 terminou com um armistício e não com um tratado de paz.

No ano passado, ante a deterioração das relações, o Norte explodiu estradas e vias férreas que o conectavam com o Sul e fortificou zonas da fronteira com mais minas.