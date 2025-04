Saiba quem são os cardeais brasileiros que podem participar do conclave

Da esquerda para direita estão: Jaime Spengler, Paulo Cezar Costa, Sergio da Rocha, Orani João Tempesta, Leonardo Ulrich Steiner, Odilo Pedro Scherer, João Braz de Aviz. Camila Hermes/Agência RBS/Arquidiocese de Maringá/Arquidiocese de São Paulo/Arquidiocese de Manaus Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro/Arquidiocese de Salvador/Arquidiocese de Brasília / Arte GZH/Reprodução

Responsável por decidir quem será o próximo papa, após a morte de Francisco nesta segunda-feira (21), o Colégio de Cardeais conta com oito brasileiros atualmente. Sete deles estão aptos a participar do conclave, processo de escolha do novo pontífice.

A Santa Sé estabelece que cardeais com 80 anos ou mais não podem votar para escolher o novo papa, o que exclui o cardeal mineiro dom Raymundo Damasceno Assis, 88 anos, do conclave.

Leia Mais Quem são os cardeais que podem votar para escolher o novo papa

O Colégio de Cardeais conta com 252 membros registrados, de diversas nacionalidades. Devido à limitação de idade, apenas 135 respeitam os critérios para participar do conclave — dos quais 120 deverão ser selecionados pelo cardeal camerlengo para participar do processo de escolha.

Quem são os cardeais brasileiros aptos a participar do conclave

Dom Jaime Spengler

Dom Jaime ajoelhado em frente Francisco, para receber a nomeação como cardeal. Vatican Media / Reprodução

Nomeado cardeal pelo papa Francisco em 7 de dezembro de 2024, dom Jaime Spengler é arcebispo de Porto Alegre e atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Natural de Gaspar, em Santa Catarina, ele se considera um "cataúcho", devido à origem catarinense e a vida que estabeleceu no Rio Grande do Sul.

Dom Jaime Spengler cursou Filosofia no Instituto Filosófico São Boaventura, de Campo Largo (PR), e Teologia no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis (RJ), concluindo este último no Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel.

Foi ordenado sacerdote em 17 de novembro de 1990, na sua cidade natal. Fez doutorado em Filosofia na Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, e atuou dentro da Ordem dos Frades Menores em diversas missões e cidades do país até 2010, quando foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar.

Dom Paulo Cezar Costa

Dom Paulo Cezar Costa é arcebispo de Brasília. Arquidiocese de Brasília / Reprodução

Também nomeado por Francisco, dom Paulo Cezar Costa tornou-se cardeal em agosto de 2022. Nascido em Valença, no Rio de Janeiro, o religioso tem 57 anos.

Dom Paulo Cezar Costa é arcebispo de Brasília (DF) desde outubro de 2020. O cardeal é mestre e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, na Itália.

Além do compromisso com a Igreja Católica, também lecionou no Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRJ) e organizou a Jornada Mundial da Juventude em 2013.

Dom Sergio da Rocha

Dom Sergio da Rocha é arcebispo de Salvador. Arquidiocese de Salvador / Reprodução

Arcebispo de Salvador, dom Sergio da Rocha é considerado o "primaz" — principal religioso do Brasil por comandar a igreja mais antiga do país. Ele foi nomeado cardeal em novembro de 2016, também pelo papa Francisco.

Atualmente com 65 anos, dom Sergio da Rocha nasceu em Dobrada, em São Paulo. Antes de comandar a Igreja Católica na capital baiana, foi arcebispo de Brasília e também presidiu a CNBB, entre 2015 e 2019. Além disso, lecionou na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em São Paulo.

Dom Sergio da Rocha é mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, e doutor pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma.

Dom Orani João Tempesta

Dom Orani João Tempesta é arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro / Reprodução

Nomeado cardeal em fevereiro de 2014 por Francisco, dom Orani João Tempesta é arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro e responsável pela diocese da capital fluminense. O religioso tem 74 anos.

Nascido em São José do Rio Pardo, em São Paulo, dom Orani João Tempesta foi monge e estudou na Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento, em São Paulo.

Dom Leonardo Ulrich Steiner

Dom Leonardo Ulrich Steiner é líder da Arquidiocese de Manaus. Arquidiocese de Manaus / Reprodução

Líder da Arquidiocese de Manaus desde 2019, dom Leonardo Ulrich Steiner foi nomeado cardeal em 2022 — também pelo papa Francisco. Catarinense, nasceu em Forquilhinha e tem 74 anos.

O cardeal é mestre e doutor em Filosofia pela Pontifícia Ateneu Antoniano, em Roma. Lecionou na Faculdade de Filosofia Bom Jesus, em Santa Catarina.

Dom Odilo Pedro Scherer

Gaúcho, dom Odilo Pedro Scherer é arcebispo de São Paulo. Arquidiocese de São Paulo / Reprodução

Nomeado cardeal pelo papa Bento XVI em 2007, dom Odilo Pedro Scherer é gaúcho, natural de Cerro de Largo, nas Missões. Foi especulado para assumir a Santa Sé em 2013, durante o conclave que nomeou Jorge Mario Bergoglio como pontífice.

É arcebispo de São Paulo desde 2007, mas renunciou ao cargo no último ano, ao completar 75 anos. No entanto, na época, Francisco pediu que ele seguisse por mais dois anos à frente da Arquidiocese de São Paulo.

É mestre em Filosofia e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

Dom João Braz de Aviz

Dom João Braz de Aviz é Arcebispo emérito de Brasília. Arquidiocese de Maringá / Reprodução

Arcebispo emérito de Brasília, foi nomeado cardeal por Bento XVI em 2012. Nascido em Mafra, em Santa Catarina, ele tem 77 anos.

Dom João Braz de Aviz estudou Filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Em 2011, foi nomeado por Bento XVI como prefeito da congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, no Vaticano.