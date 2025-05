Sabre de Napoleão será leiloado em Paris

Um sabre que pertenceu a Napoleão, "encomendado para seu uso pessoal" em 1802 e conservado durante todo o seu reinado, é a peça central de um leilão que será realizado em 22 de maio no Hotel Drouot em Paris.

Uma segundo sabre, idêntico a este e também encomendado por Napoleão, encontra-se no Museu Hermitage, em São Petersburgo, Rússia.

Os leilões napoleônicos continuam gerando grande interesse, mais de dois séculos após a morte do "imperador dos franceses" no exílio em 1821, aos 51 anos, após dominar a Europa.

Em março, o volume do Código Civil que pertenceu a Napoleão - que insistiu em aplicar na França esse conjunto de leis que unificou os padrões de vida no início do século XIX - foi vendido por 448.500 dólares (2,54 milhões de reais).