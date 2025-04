Ryanair considera atrasar recepção de aviões Boeing devido às tarifas

"Se forem impostas tarifas a esses aviões, é muito provável que possamos atrasar a entrega" até que "o bom senso" prevaleça, disse O'Leary em uma entrevista ao Financial Times.

As tarifas anunciadas por Donald Trump chegam a 10% para todos os países do mundo e 25% para o aço. Sem falar na guerra comercial entre Estados Unidos e China, com tarifas de mais de 100%.