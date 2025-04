Rússia: Putin ordena cessar-fogo de Páscoa na Ucrânia

A informação foi confirmada pela Associated Press. Segundo o Serviço de Imprensa do Kremlin, em reunião com o Chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, Putin afirmou que a trégua foi motivada por "considerações humanitárias". "Ordeno que todas as ações militares sejam interrompidas durante este período. Presumimos que o lado ucraniano seguirá nosso exemplo. Ao mesmo tempo, nossas tropas devem estar prontas para repelir possíveis violações da trégua e provocações do inimigo, bem como quaisquer de suas ações agressivas", disse Putin, conforme o Serviço de Imprensa do Kremlin.