Rússia encerra trégua de ataques contra instalações de energia na Ucrânia

Região de Kharkiv, na Ucrânia, sofreu um ataque a misseis nesta sexta-feira. SERGEY BOBOK / AFP

A Rússia considerou nesta sexta-feira (18) que o cessar-fogo de 30 dias em relação aos bombardeios contra instalações de energia "expirou" poucas horas após o governo dos Estados Unidos insinuar que poderia abandonar as negociações para acabar com a guerra na Ucrânia se não forem registrados avanços em breve.

O anúncio do Kremlin afasta a perspectiva de um cessar imediato dos combates, mais de três anos após a invasão da Ucrânia pela Rússia e com o presidente americano Donald Trump insistindo que deseja alcançar um acordo entre Kiev e Moscou o mais rápido possível.

Em março, a Casa Branca anunciou que havia alcançado um acordo com as duas nações para a interrupção dos ataques contra infraestruturas energéticas. Mas um mês depois, a Rússia considera a trégua finalizada.

Leia Mais Trump critica Putin e ameaça punir quem comprar petróleo russo

— De fato, o mês expirou — declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, em sua entrevista coletiva diária, em resposta a uma pergunta da AFP.

— Até o momento, não houve outras instruções do comandante em chefe supremo, o presidente Putin — acrescentou, confirmando o fim da frágil pausa.

Os detalhes do acordo nunca foram claros: nem quando começou a ser aplicado, nem por quanto tempo seria prolongado ou em quais condições. Os russos anunciaram em 18 de março, depois de uma conversa telefônica entre Putin e Trump, mas os ucranianos mencionaram o pacto alguns dias depois, após conversas com os americanos. Desde então, Rússia e Ucrânia trocaram acusações diárias sobre a violação do acordo.

Antes do anúncio da trégua nos ataques contra instalações de energia, Trump havia proposto um cessar-fogo incondicional e completo, que Kiev aceitou, mas Putin rejeitou.

Nesta sexta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, revelou a impaciência de Washington após uma reunião na véspera entre autoridades americanas, europeias e ucranianas em Paris.

— Temos de determinar nos próximos dias se (uma trégua) é factível —declarou.

Leia Mais Justiça dos EUA classifica postura do governo Trump como "chocante" e exige recuo em caso de imigrante deportado por engano

Rubio ameaçou "passar para outra coisa" se os Estados Unidos determinarem que a paz "não é possível", o que contrasta com as palavras do presidente americano, que prometeu em sua campanha eleitoral acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas.

— Os Estados Unidos têm outras prioridades — afirmou Rubio antes de deixar a França.

Ele acrescentou que Washington não quer que a questão ucraniana dure "semanas e meses". Após as primeiras reuniões coletivas, que terminaram sem grandes avanços, autoridades americanas, europeias e ucranianas planejam se reunir novamente na próxima semana, em Londres.

Nos últimos dois meses, Trump se aproximou de forma radical e inesperada da Rússia, utilizando repetidamente a retórica do Kremlin, em particular sobre as origens do conflito, o que levou Kiev a temer a retirada do apoio militar americano.

Os europeus, por sua vez, foram afastados até o momento das negociações impulsionadas por Washington. Com Macron à frente, alguns trabalham na criação de um futuro contingente de paz europeu na Ucrânia quando um eventual cessar-fogo for alcançado. Uma opção que cria divisão entre os aliados de Kiev e é uma linha vermelha para Moscou.

Leia Mais Ataque a tiros em universidade da Flórida causa duas mortes e deixa cinco feridos

Marco Rubio ligou para o chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov, para transmitir a "mesma mensagem" apresentada aos europeus e ucranianos.

— A paz é possível se todas as partes se comprometerem a chegar a um acordo — destacou.

Ataques russos

Na Ucrânia, os ataques russos prosseguem. Uma pessoa morreu e pelo menos 98 ficaram feridas, incluindo seis crianças, em um ataque com mísseis em Kharkiv, segundo o balanço divulgado pelo prefeito Igor Terekhov.

Em Sumy, onde 35 pessoas morreram no domingo em um bombardeio russo, um novo ataque com drones deixou um morto e um ferido, informou a administração militar local.

De modo paralelo, Estados Unidos e Ucrânia assinaram na quinta-feira (17) um "memorando de intenções", primeiro passo para concluir um acordo sobre a exploração de recursos naturais e minerais estratégicos da Ucrânia.