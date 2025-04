Rússia condiciona negociações de paz ao reconhecimento internacional das regiões anexadas na Ucrânia

A Rússia afirmou nesta segunda-feira (28) que está disposta a negociar com a Ucrânia, segundo o ministro das Relações Exteriores Serguei Lavrov em uma entrevista ao jornal brasileiro O Globo também publicada em Moscou, na qual afirmou que é "imperativo" que a comunidade internacional reconheça a anexação de cinco regiões ucranianas, incluindo a Crimeia.

Desde que a Rússia iniciou uma ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022, suas tropas tomaram grandes superfícies de território em quatro regiões ucranianas: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Em fevereiro daquele ano, Moscou declarou as demarcações como parte de seu país. A Crimeia foi anexada em 2014.

A Ucrânia denuncia as anexações como uma apropriação ilegal de seu território e afirma que nunca as reconhecerá, enquanto seus aliados na Europa alertam que aceitar as demandas da Rússia criaria um precedente perigoso que poderia abrir a porta para mais agressões.