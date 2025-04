Retrato de criança palestina que perdeu braços durante ataque de Israel vence World Press Photo

A foto, tirada pela fotógrafa palestina Samar Abu Elouf, pelo jornal The New York Times mostra Mahmoud Ajjour, de 9 anos, com o olhar fixo na câmera e sem os braços. "Uma das coisas mais difíceis que a mãe de Mahmoud me explicou foi que, quando Mahmoud percebeu que seus braços estavam amputados, a primeira frase que ele disse a ela foi: 'Como poderei te abraçar'?", disse Abu Elouf.