Reservas de gás de xisto são encontradas em província no sul da Argentina

A empresa de energia argentina Pan American Energy (PAE) encontrou gás de xisto na província de Chubut (sul) e investirá 250 milhões de dólares (R$ 1,46 bilhão) no projeto, disse o governador Ignacio Torres.

O gás de xisto foi encontrado na jazida do Cerro Dragón, em uma zona de exploração de petróleo convencional que estava "em declínio", acrescentou Torres.

O tipo de hidrocarboneto encontrado é similar ao extraído em Vaca Muerta, uma jazida que se estende por 30.000 km² em quatro províncias do centro-sul argentino e que multiplica por dez as reservas atuais do país.