Representante palestino na CIJ acusa Israel de usar o bloqueio da ajuda como 'arma de guerra'

O representante palestino na Corte Internacional de Justiça (CIJ) declarou nesta segunda-feira (28) que Israel utiliza o bloqueio da ajuda humanitária a Gaza como uma "arma de guerra", durante a abertura da semana de audiências no principal tribunal da ONU em Haia.

Um painel de 15 juízes emitirá um parecer consultivo, que não é vinculante, após a Assembleia Geral das Nações Unidas ter aprovado em dezembro, por ampla maioria, uma resolução que pediu uma opinião consultiva da CIJ "com urgência máxima".

Os magistrados ouvirão os argumentos de uma dezena de Estados, do representante dos palestinos e de organizações. Israel impõe há quase 50 dias um bloqueio total à ajuda que entra na Faixa de Gaza, devastada pela guerra.

O representante dos palestinos, Ammar Hijazi, disse aos juízes que "todas as padarias de Gaza que recebem ajuda da ONU foram obrigadas a fechar suas portas".

"Nove em cada dez palestinos não têm acesso à água potável. As instalações de armazenamento da ONU e de outras agências internacionais estão vazias", recordou Hijazi, representante da Autoridade Palestina.

As autoridades israelenses acusaram alguns funcionários da UNRWA de envolvimento no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que provocou o início da guerra em Gaza. Investigações independentes indicam que não foram apresentadas evidências para respaldar a acusação.