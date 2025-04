Reino Unido denuncia 'limpeza étnica' no Sudão

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, denunciou atos que poderiam ser considerados "limpeza étnica" e "crimes contra a humanidade" na região de Darfur, no oeste do Sudão, um país em guerra há mais de dois anos.

O Sudão é palco de um conflito entre as forças do chefe do Exército, Abdel Fattah al-Burhan, e as de seu vice, Mohamed Hamdan Daglo, que lidera as Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares.