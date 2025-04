Reconhecer soberania russa na Crimeia pode ser 'catastrófico', alertam analistas

Reconhecer a anexação russa da península da Crimeia, no Mar Negro, abalaria a ordem internacional e provocaria sérios desafios jurídicos, alertaram analistas, após o Kremlin afirmar que a medida é imperativa para solucionar o conflito.

A declaração de Moscou aconteceu no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona a Rússia a aceitar um cessar-fogo, depois de declarar no domingo que acredita que seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, poderia ceder a Crimeia como parte de um acordo.

"A mensagem que envia é que pode ser rentável, pelo menos para as grandes potências, violar a proibição do uso da força", comentou Lauri Malksoo, professor de Direito Internacional da Universidade de Tartu, na Estônia.

Depois de 1945, os países estabeleceram regras para defender o direito internacional e deixaram claro que as fronteiras não podem ser alteradas à força.

O Kremlin apresentou a demanda por um entendimento com a Ucrânia que inclua a Crimeia, que Moscou tomou em 2014 em uma operação relâmpago, além de quatro regiões que anexou após sua invasão de 2022, apesar de não controlar as áreas por completo.

Kiev denunciou as anexações como uma tomada ilegal de territórios. Analistas alertam que aceitar as demandas de Moscou estabeleceria um precedente perigoso que levaria a futuras agressões russas.

Obrigar a Ucrânia a reconhecer a soberania russa sobre a Crimeia seria um "retorno ao direito de conquista", afirmou Elie Tenenbaum do Instituto Francês de Relações Internacionais.

E as consequências poderiam ir muito além do conflito na Ucrânia, afirmou Michel Erpelding, do Instituto Max Planck da Alemanha.