Quem é Peter Turkson, cotado para suceder o papa Francisco

Ex-presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz, Turkson está vinculado à ala mais liberal da Igreja. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

No último conclave, o nome do cardeal de Gana Peter Turkson, 76 anos, já aparecia em listas de favoritos para a sucessão do papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21), aos 88 anos.

Tradicionalmente realizado no 15º dia após a morte do papa, o conclave é o processo em que os cardeais ficam confinados na Capela Sistina, dentro do Vaticano, para eleger o próximo líder da Igreja Católica. São 120 votantes.

Ex-presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz, está vinculado à ala mais liberal da Igreja, com uma postura progressiva em questões LGBT+ e em relação ao fim do celibato para os padres.

É uma voz proeminente em temas como mudanças climáticas, pobreza e justiça social. Se os cardeais buscarem reequilibrar o viés reformador do último papado, perde força.