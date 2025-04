Quem é Luis Antonio Tagle, cotado para suceder o papa Francisco

Com a morte do papa Francisco, na última segunda-feira, a Igreja Católica dará início nas próximas semanas ao conclave, processo de escolha de seu novo líder. Os cardeais ficam confinados na Capela Sistina, dentro do Vaticano, para discutir os rumos da Igreja Católica e eleger o próximo Sumo Pontífice. Atualmente, 252 cardeais integram esse grupo. Deste montante, 135 cardeais com menos de 80 anos estão aptos a participar da eleição do novo papa, sendo sete brasileiros.