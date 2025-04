Quem é Angelo Becciu, cardeal condenado por peculato e abuso de poder que diz que participará do conclave

Mesmo excluído pela Santa Sé da lista de membros do Colégio de Cardeais aptos a participar do conclave, Giovanni Angelo Becciu afirmou que vai votar e auxiliar na escolha do sucessor do papa Francisco. Em dezembro de 2023, o sacerdote italiano foi condenado pelo Tribunal do Vaticano a cinco anos e meio de prisão por envolvimento em um escândalo de corrupção.