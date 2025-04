Quem é Agustín Escobar, CEO que morreu em acidente de helicóptero no rio Hudson, em Nova York

Além do CEO, estavam no helicóptero sua esposa, Mercè Camprubí Montal , gerente global de comercialização na Siemens Energy, os três filhos do casal e o piloto.

Família Escobar

O engenheiro entrou na companhia em 1998, quando terminava a graduação. Em 2010, assumiu como diretor pela primeira vez e ficou no comando de negócios com a América do Norte e a América Central, no escritório de Nova York. Viagens internacionais eram frequentes na rotina de Escobar.