Queda de teleférico na Itália deixa ao menos quatro mortos

— De acordo com as últimas notícias, havia três ou quatro mortos e alguns desaparecidos, não está claro — disse uma autoridade do município de Castellammare di Stabia , onde ocorreu o acidente.

A queda aconteceu no Monte Faito, destino cobiçado por turistas pela vista do Golfo de Nápoles e do vulcão Vesúvio. Conforme o jornal La Repubblica, cinco pessoas estavam no bonde que se separou dos cabos: o operador do veículo e dois casais de turistas. As informações são do g1.