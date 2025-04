Queda de helicóptero no rio Hudson, em NY, deixa seis mortos

Seis pessoas, entre elas três crianças, morreram nesta quinta-feira (10) em Nova York quando o helicóptero em que viajavam caiu no rio Hudson, confirmou o prefeito da cidade.

A causa do acidente ainda é desconhecida. Imagens transmitidas por canais locais de televisão mostraram a rápida queda do helicóptero no rio que separa Nova York de Nova Jersey, na altura de Manhattan.

"As seis vítimas foram removidas da água. Infelizmente, as seis foram declaradas mortas", afirmou o prefeito Eric Adams à imprensa.

Segundo Adams, uma família de turistas espanhóis e o piloto estavam a bordo do Bell 206.

Imagens da AFP mostram os esquis de aterrissagem do helicóptero saindo da água ao lado de um barco do corpo de engenheiros do Exército, perto da West Side Highway de Manhattan.

Uma testemunha disse ao canal que o helicóptero perdeu sua hélice antes de cair.

Unidades da polícia de Nova York e de Nova Jersey foram deslocadas para o local junto com embarcações dos bombeiros.

"Devido a um acidente de helicóptero no rio Hudson, nas proximidades da West Side Highway e da rua Spring, são esperados veículos de emergência e atrasos no tráfego nas áreas circundantes", disse mais cedo o Departamento de Polícia de Nova York em um comunicado.

Um porta-voz dos bombeiros indicou que, por volta das 15h17 locais (16h17 em Brasília), a corporação recebeu um telefonema falando de "um helicóptero na água".

- Um rio muito movimentado -

Constantemente, embarcações navegam no rio Hudson e aeronaves o sobrevoam.

Nova York conta com vários helipontos que ficam junto aos rios Hudson e East, que rodeiam a ilha de Manhattan. De lá decolam e aterrissam todos os dias helicópteros de negócios e turismo.

As torres da cidade sobre a água, com suas vistas impressionantes da estátua da Liberdade e o perfil de Manhattan, são muito populares entre os turistas.

Já foram registrados vários acidentes de helicópteros nesta região.

Em 2018, um helicóptero caiu no rio East deixando cinco mortos e, em 2009, a colisão entre um helicóptero turístico e um avião deixou nove vítimas fatais.

Naquele mesmo ano, um avião da US Airways teve que fazer um pouso de emergência sobre o rio Hudson, com seus 155 passageiros a salvo. O episódio ficou conhecido como "Milagre no Hudson".

O rio tem 60 metros de profundidade em algumas áreas e uma temperatura média de oito graus Celsius durante esta época do ano.