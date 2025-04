Quais as chances de um papa brasileiro? Especialistas avaliam

Cardeais brasileiros: Jaime Spengler, Paulo Cezar Costa, Sergio da Rocha, Orani João Tempesta, Leonardo Ulrich Steiner, Odilo Pedro Scherer, João Braz de Aviz. Camila Hermes/Agência RBS/Arquidiocese de Maringá/Arquidiocese de São Paulo/Arquidiocese de Manaus Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro/Arquidiocese de Salvador/Arquidiocese de Brasília / Arte GZH/Reprodução

Com a Capela Sistina prestes a ser fechada para a realização do Conclave, um dos assuntos mais comentados antes e durante o processo de votação é a lista de favoritos para o a sucessão do papa Francisco. Algumas das principais relações de cotados, feitas por especialistas em Vaticano, mostram domínio de europeus e sul-americanos com menos destaque.

Especialistas ouvidos pela reportagem de Zero Hora afirmam que as chances de o novo papa ser brasileiro são remotas. Questões geográficas e envolvendo o perfil do novo papa podem ser decisivas (entenda abaixo).

O Colégio de Cardeais conta com oito brasileiros — sete deles estão aptos a votar no conclave, processo de escolha do novo pontífice.

Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre

Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília

Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador

Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro

Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus

Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo

Dom João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília

Cardeais com 80 anos ou mais não podem votar para escolher o novo papa, segundo regras estabelecidas pela Santa Sé. Isso exclui da votação um dos brasileiros, o cardeal mineiro dom Raymundo Damasceno Assis, 88 anos. Contudo, as regras não impedem a eleição de cardeais acima do limite de idade.

Questão geográfica

O padre Carlos Gustavo Haas, professor do curso de Teologia da PUCRS, afirma que o principal fator que diminui a chance de um papa brasileiro é a questão geográfica. Dificilmente os cardeais vão repetir a decisão de 12 anos atrás — com o argentino Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco —, escolhendo um nome da mesma região de maneira consecutiva.

— Realmente, pesa a questão de que eles não escolheriam novamente um sul-americano. Isso é um elemento muito forte, que pesa.

Mudança de perfil

O reitor da Unisinos, padre Sérgio Mariucci, afirma que algumas variantes afastam a possibilidade de um papa brasileiro ou de outro país da América Latina. Além da questão geográfica, tem uma tendência de mudança de perfil.

Citando outras sucessões como exemplo, o reitor destaca que os cardeais podem optar por um nome com estilo mais voltado para transição após um papado mais carismático e de comunicação de massa, como foi o de Francisco.

Nesse sentido, um nome de outro continente, como a Europa, pode sair na frente, segundo o reitor. Entre os cotados, estão o filipino Luis Antonio Tagle e Peter Turkson, de Gana.

Com isso, a chance de um papa italiano pode ganhar força. Pietro Parolin e Pierbattista Pizzabella aparecem com força.

— O papa Francisco abriu frentes, propôs o debate e conquistou multidões, mas também atraiu reações muito radicais e até agressivas contra ele. Por isso, talvez um papa italiano com habilidade de diálogo, que consiga restaurar a unidade ou que consiga sanar algumas dificuldades de diálogo, entre em questão. Talvez tenha um outro cardeal que se identifica com essa capacidade de profunda comunhão com o magistério do papa Francisco, mas também com muita habilidade de diálogo, de restaurar e de preservar a unidade da Igreja — explica Mariucci.

No entanto, esse caminho pode trazer um risco adicional, de mudar o perfil de igreja da América Latina — considerada "mais sensível, aberta, alegre e na rua", na avaliação do reitor — para um modelo mais fechado, com ritos mais solenes, ou com um diálogo mais restrito, segundo o padre Sérgio Mariucci.

Cardeais brasileiros são vistos como "capacitados" e com "ótimas formações". Rodrigo Lopes / Agencia RBS

Capacidade e diversificação

Sobre o perfil dos cardeais brasileiros, o padre Carlos Gustavo Haas afirma que todos os cardeais brasileiros são capacitados, com ótimas formações, e trajetórias que os colocam como ótimos nomes para líder da Igreja Católica.

Haas também destaca que a busca por diversificação pode pesar nessa questão.

— Nós temos também pessoas que despontam na África, na Ásia e na própria Europa, que tem bons líderes hoje. Então, acho que essa diversidade faz bem para a Igreja. Um europeu, um latino-americano, um asiático, pode ser, isso tudo pode acontecer.