Putin ordena cessar-fogo de 30 horas com a Ucrânia

Putin ordenou que o exército russo interrompa qualquer ataque à Ucrânia entre as 18h de hoje no horário local (12h no Brasil) e a meia-noite de segunda-feira (18h de domingo em Brasília). Ele também pediu que Kiev respeite a trégua .

"Partimos do princípio de que o lado ucraniano seguirá nosso exemplo. No entanto, nossas tropas devem estar prontas para repelir possíveis violações da trégua e provocações do inimigo", disse em mensagem enviada no canal oficial do Kremelin no Telegram.