Putin elogia Musk e compara bilionário ao pai do programa espacial soviético

As declarações ocorrem em um momento de aproximação entre a Rússia e os Estados Unidos , sob a administração do presidente Donald Trump, da qual Musk é considerado uma figura importante.

— Vocês sabem, há um homem - mora nos Estados Unidos - Musk, que se poderia dizer está entusiasmado com Marte. Esse é o tipo de pessoa que raramente surge entre os seres humanos, movida por uma ideia específica. Embora hoje isso pareça inacreditável, esse tipo de ideia muitas vezes dá frutos com o tempo — disse Putin a estudantes durante uma visita à Universidade Bauman, um centro em Moscou especializado em ciência e engenharia.

O líder russo comparou Musk a Sergei Korolev (1907–1966), pai do programa espacial soviético e herói nacional russo, que desenvolveu o primeiro satélite , o Sputnik, assim como a Vostok 1, que colocou em órbita o primeiro cosmonauta , Yuri Gagarin, em 1961.

— Assim como as ideias de Korolev, de nossos pioneiros, chegaram no tempo certo — declarou Putin.

Musk, o homem mais rico do mundo e considerado o conselheiro mais influente de Trump, é o fundador da SpaceX, empresa americana que lança foguetes para a Nasa e é proprietária da rede de internet via satélite Starlink. O bilionário tem criticado com frequência a Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva russa há três anos.