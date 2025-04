Putin e enviado de Trump discutirão como acabar com a guerra na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá nesta sexta-feira (11) com o enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, e discutirá uma "solução" para o conflito na Ucrânia, anunciou o Kremlin, acrescentando que não espera nenhum "avanço" diplomático.

Mais de três anos após o início da campanha militar russa na Ucrânia, que deixou dezenas de milhares de mortos, Trump quer acabar com o conflito e, para isso, quebrou o isolamento diplomático imposto a Putin pelas potências ocidentais.

O governo dos Estados Unidos mantém negociações separadas com as autoridades russas e ucranianas, que ainda não resultaram no fim das hostilidades. Os contatos diplomáticos continuam.