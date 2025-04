Putin agradece ajuda das tropas da Coreia do Norte na retomada de Kursk

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu nesta segunda-feira (28) ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, a "proeza" dos combatentes de seu país que lutaram pela Rússia contra as forças da Ucrânia na região russa de Kursk, que Moscou afirma ter conseguido retomar de maneira integral.

Putin agradeceu a Kim pouco depois de a Coreia do Norte confirmar pela primeira vez que tropas do país foram enviadas a Kursk, meses após a Coreia do Sul e várias potências ocidentais acusarem Pyongyang de enviar soldados para a ofensiva.