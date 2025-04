Promotoria russa pede quase seis anos de prisão contra jornalistas por colaborar com organização de Navalny

A Promotoria russa pediu, nesta quinta-feira (10), quase seis anos de prisão para quatro jornalistas acusados de terem colaborado com a organização classificada como "extremista" do opositor morto na prisão Alexei Navalny, segundo o veículo Mediazona.

Kravtsova, que trabalhava sob o nome de Antonina Favorskaïa, cobria regularmente os julgamentos de Navalny para a SOTAvision. Gravou, em 15 de fevereiro, o último vídeo mostrando-o ainda com vida durante uma audiência, um dia antes de sua morte, quando compareceu por videochamada de sua prisão no Ártico.

Os outros dois acusados são os repórteres Serguei Kareline e Konstantin Gabov, indiciados por terem participado da criação de vídeos para a equipe de Navalny. O primeiro colaborou no passado com a agência Reuters e o segundo, com a Associated Press.