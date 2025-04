Procuradora-geral dos EUA diz que seria difícil Trump alcançar terceiro mandato

A Constituição dos EUA foi emendada em 1947 para estabelecer um limite de dois mandatos para presidentes, logo após a morte de Franklin Roosevelt, no início de seu quarto mandato na Casa Branca.

Mas as emendas constitucionais exigem a aprovação de dois terços de ambas as casas do Congresso, bem como a ratificação de três quartos dos 50 estados, algo que os analistas políticos consideram extremamente improvável.