Procurador-geral da Venezuela acusa Bukele de 'contrabando de pessoas' e critica a ONU

Apelando à Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, o governo do presidente americano, Donald Trump, deportou para El Salvador sem submeter a julgamento 252 venezuelanos a quem acusa de pertencer à gangue Tren de Aragua.

El Salvador os encarcerou no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), uma megaprisão de segurança máxima criada por Bukele para membros de gangue.

A exigência responde à oferta que Bukele fez no domingo, 20 de abril, de um troca de 252 migrantes deportados ao Cecot pelo mesmo número de "presos políticos" na Venezuela.

"Além de ser um violador em série de direitos humanos (...) Bukele é um tirano. É o inspetor nacional de trânsito, é o diretor da polícia, é o chefe das emissoras, dos meios de comunicação, do sistema judiciário, da Promotoria", ironizou o promotor.

Após diversos mortos depois dos protestos antigovernamentais de 2017 na Venezuela, o Tribunal Penal Internacional (TPI) abriu uma investigação. No entanto, o procurador venezuelano considera que agora há passividade das instituições internacionais em relação aos deportados para El Salvador.

Há mais "de 250 venezuelanos privados de liberdade, desaparecidos em El Salvador, não fazem nada (...) a ONU também ficou em absoluto silêncio, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.... Não se está fazendo nada. As máscaras estão caindo", afirma.

"Na Venezuela, um pássaro cai do galho de uma árvore e já estão armando um caso, um escândalo", denunciou Saab, que tacha de "tíbias" as ONGs de direitos humanos.

"Onde estão as ações urgentes de todas as ONGs para exigir a liberdade desses venezuelanos inocentes?", se pergunta Saab. Questiona que muitos estão presos por terem tatuagens, um dos critérios da administração de Trump para associá-los com gangues.