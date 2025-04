Príncipe Harry tenta mais uma vez recuperar a proteção policial no Reino Unido

Harry e sua esposa Meghan, que se mudaram para os Estados Unidos após se desligarem da família real em 2020, perderam a proteção policial de rotina às custas do contribuinte britânico, já que o Ministério do Interior optou pela proteção caso a caso.

Em abril de 2024, um juiz indeferiu o pedido anterior e o condenou ao pagamento de quase todos os honorários advocatícios do Ministério, segundo o jornal The Times.

Ao mesmo tempo, o duque de Sussex iniciou diversas batalhas judiciais contra os poderosos tabloides britânicos, com quem mantém relações tensas. Em janeiro, chegou a um acordo financeiro com o proprietário do The Sun.