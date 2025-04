Príncipe Harry insiste em recuperar proteção policial com sua vida 'em jogo'

O príncipe Harry compareceu ao Tribunal de Apelação de Londres nesta quarta-feira (9), segundo e último dia de audiências para defender seu recurso contra a redução de sua proteção policial no Reino Unido, alegando que sua vida "está em jogo", segundo seus advogados.

A segunda jornada do recurso, sobre o qual o tribunal emitirá uma decisão por escrito em uma data não especificada, ocorreu em parte a portas fechadas devido à natureza sensível das informações sobre a segurança do príncipe e as potenciais ameaças às quais está exposto.