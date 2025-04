Presidente do Uruguai pede unidade latino-americana perante a incerteza

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, pediu, nesta segunda-feira (7), durante visita ao Panamá, avanços nos processos de integração na América Latina para enfrentar a incerteza econômica.

As declarações do presidente deste país-membro do Mercosul se seguiram à imposição de tarifas pelo presidente americano, Donald Trump, a países de todo o mundo, inclusive os da região.