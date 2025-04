Presidente do Panamá tenta reabrir mina canadense apesar de moratória

"Começou-se a estabelecer os contatos necessários, essa mina é do Panamá (...) e o Panamá vai explorá-la", apelando a "um operador que se encarregue do [aspecto] técnico", assinalou Mulino em sua coletiva de imprensa semanal.

"Será uma operação do Panamá, não um contrato com mais ninguém", acrescentou o presidente, reforçando que a reabertura será feita "com prudência", "dentro da lei" e "em função de um benefício econômico do qual se necessita veementemente".