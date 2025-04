População japonesa registrou queda recorde em 2024

A população do Japão caiu para 123,8 milhões de pessoas em outubro de 2024, com uma queda anual de 550 mil, o que marcou o 14º declínio anual consecutivo, de acordo com dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (14).

Este é o declínio mais acentuado já registrado, desde que o governo começou a coletar dados em 1950, de acordo com o Ministério do Interior.

A taxa de natalidade do Japão é uma das mais baixas do mundo, uma tendência que leva a uma diminuição da população ativa, à baixa de consumo e à dificuldades no recrutamento de pessoas para as empresas.