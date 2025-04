Poluição de microplásticos atinge nível 'alarmante' nos grandes rios da Europa

As partículas têm menos de cinco milímetros de tamanho e as menores são invisíveis a olho nu.

O resultado está longe dos 40 microplásticos por metro cúbico registrados nos 10 rios mais poluídos do mundo (Rio Amarelo, Yangtze, Mekong, Ganges, Nilo, Níger, Indo, Amur, Rio das Pérolas e Rio Hai), que atravessam países onde se fabrica a maioria do plástico no planeta ou onde se processam mais resíduos.

Estes grânulos também podem ser encontrados espalhados nas praias após acidentes marítimos. A descoberta foi possível com a ajuda do "O plástico sob a lupa", um programa científico com participação de quase 15.000 estudantes do Ensino Médio na França, que coletam amostras das margens dos rios todos os anos.