Polícia da Guatemala prende vice-ministro que liderou protestos contra procuradora

A polícia da Guatemala prendeu por "terrorismo", nesta quarta-feira (23), um vice-ministro que liderou os protestos contra a procuradora-geral Consuelo Porras em 2023, acusada de promover um "golpe de Estado" para impedir a posse do presidente Bernardo Arévalo.

Porras colocou em risco a transição presidencial em janeiro do ano passado com investigações sobre Arévalo e as eleições de 2023 que ele venceu, ações que o social-democrata denunciou como uma tentativa de "golpe de Estado".