Polícia alemã descobre zebras, abutres e macacos ao parar caminhonete

Duas zebras, seis macacos e vários animais exóticos foram encontrados em uma caminhonete que a polícia alemã apreendeu na fronteira com os Países Baixos, indicaram as autoridades nesta segunda-feira (7).

A polícia fez a vistoria no veículo registrado na Polônia quando tentava entrar no país na sexta-feira por Bund (noroeste da Alemanha), na fronteira com os Países Baixos.