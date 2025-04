Plantio de árvores contra ondas de calor chega tarde em Atenas

Nas alturas de Kypseli, um dois bairros mais densamente povoados de Atenas, os moradores caminham por um pequeno parque criado há pouco para trazer um pouco de frescor ao verão na capital grega. No entanto, a iniciativa chega com muito atraso, segundo especialistas.

Nesta cidade mediterrânea, coberta de cimento, são raros os espaços verdes, enquanto as temperaturas regularmente passam dos 40°C durante vários dias em pleno verão.

Reflorestar as cidades é um tema crucial para os cientistas, quando as mudanças climáticas causam ondas de calor mais intensas e onde o efeito "ilha de calor urbana" eleva ainda mais as temperaturas.