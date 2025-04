'Pior que terremoto', diz socorrista do desabamento de boate na República Dominicana

Miniato, um italiano com 25 anos de serviço no Corpo de Bombeiros dominicano, diz que "nunca viu nada parecido". Era "dantesco".

"Em tantos anos, nunca vi nada parecido, nem mesmo no terremoto do Haiti", conta.

Naquele caso, "as vítimas estavam espalhadas por uma cidade inteira, (mas na boate) todos estavam concentrados no mesmo lugar", então a sensação que ele teve quando chegou ao local foi "muito forte".

"O primeiro resgate são as pessoas vivas (...) e aquelas em risco", diz este socorrista de 60 anos.

Os socorristas resgataram 189 pessoas vivas, de acordo com o último relatório oficial; 225 pessoas morreram, incluindo dois ex-jogadores de beisebol, uma governadora e o popular cantor de merengue Rubby Pérez, que se apresentava em um show no momento do desastre.