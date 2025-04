Piloto trans processa influenciador que a vinculou com acidente em Washington

Uma piloto transgênero americana apresentou, na quarta-feira (9), um processo por difamação contra um 'influencer' conservador que afirmou falsamente que ela pilotava o helicóptero militar que colidiu com um avião comercial em Washington no final de janeiro.

Jo Ellis processou Matt Wallace, um ativista com 2,2 milhões de seguidores no X, por inventar uma campanha de difamação "destrutiva e irresponsável" contra ela depois do acidente que deixou 67 mortos.